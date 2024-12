Lanazione.it - Uomo ferito ad Abbadia San Salvatore, tante ipotesi. Indagini a tutto campo

San(Siena), 16 dicembre 2024 –a tappeto, si cerca ovunque un indizio che possa aprire una strada che porti a scoprire chi ha pestato il 37enne diSantutt’ora ricoverato, in prognosi riservata, nel reparto di rianimazione delle Scotte. Dove l’operaio si trova da venerdì pomeriggio in coma farmacologico. Verrà rianimato non appena ci saranno le condizioni cliniche. Non è esclusa la necessita di un intervento chirurgico.ciò lascia temere che i tempi per poter essere ascoltato dagli investigatori non sono brevi. E solo lui, il maestro di tennis, potrebbe sciogliere i molteplici dubbi su quanto gli è capitato. Tra la varienon è stata ancora esclusa neppure quella di un incidente domestico, anche se leprendono in considerazione ogni possibilità.