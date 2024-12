Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 16-12-2024 ore 13:10

dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio appuntamento con leprincipali dall’Italia dal mondo andiamo in Ucraina l’avanzata delle truppe russe del nome appare sempre più inesorabile Mosca rivendicato le conquiste dei villaggi che vicino ulteriormente la chiave per la logistica dell’esercito ucraino Kiev e continuo a resistere con ogni mezzo a disposizione ma la superiorità di uomini e mezzi del nemico si conferma schiacciante Secondo me lo devi dire chi solo nell’ultima settimana sul tuo paese di oltre 100 metri e 600 bombe andiamo a Bergamo squadra di soccorso stanno continuando a lavorare per liberare Ottavia Piana la proroga di 30 anni rimasta intrappolata in una grotta la donna infortunata domenica è stata trasportata in un punto all’interno della Grotta Dove è stato allestito un campo Gazzi riscaldato ora la bella sta faticosamente procedendo per superare il tratto stretto della Grotta che va avviso ostruito l’ho riferito il Veneto in azione per i soccorsi nella grotta abisso Bueno Fonteno nel Bergamasco Torniamo a parlare della qualità della vita Bergamo vince l’edizione di quest’anno dell’indagine sulla qualità della vita del Sole 24 Ore Che misura il benessere nei territori italiani attraverso 90 indicatori da fonti certificate divisi in sei categorie tematiche subito dietro Trento e Bolzano le province autonome sono più lì da te ma che Trento stare di un gradino rispetto all’anno scorso a Bolzano fa un salto di 10 posizioni verso l’alto l’anno scorso infatti era tredicesima la maglia nera quest’anno a Reggio Calabria due cacciatori di 28 27 anni sono stati trovati i primi di vita durante la notte dai carabinieri a Quartucciu nell’hinterland di Cagliari all’origine del decesso secondo i primi accertamenti ci sarebbe un incidente di caccia di giovani avrebbe sparato accidentalmente alla nuca del secondo e successivamente si sarebbe tolto la vita utilizzando il fucile da caccia di proprietà dell’ amico unico titolare del porto d’armi le indagini proseguono per scoprire l’età dinamica dell’accaduto dopo 29 anni la giustizia italiana risolto un Cold Case svedese che ha condannato all’ergastolo un pizzaiolo italiano di 75 anni tornata a vivere dalla Svezia Sanremo del femminicidio della ex che all’epoca aveva 21 anni e 75 anni originario di San Sosti Cosenza Daniela residente a Sanremo la giustizia italiana lo ha condannato per omicidio volontario aggravato dai motivi per aver ucciso Carbonia d’anca 21 anni di origini Rachele naturalizzata svedese sparita nel nulla nel primo pomeriggio di quel 13 novembre 1995 in in Svezia e noi ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto restate con noi In collaborazione con Agenzia Italia Stampa