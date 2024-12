Quotidiano.net - Uccise in Svezia la compagna 21enne. Dopo 29 anni condannato ad Imperia

29, la giustizia italiana ha risolto un cold case svedese ed haall’ergastolo un pizzaiolo italiano 75enne tornato a vivere dallaa Sanremo e accusato del femminicidio della ex che all’epoca aveva 21. È statocosì Salvatore Aldobrandi, originario di San Sosti (Cosenza), ma daresidente a Sanremo. Stando al dispositivo della sentenza, emessa dalla Corte d’Assise d’, l’uomo per motivi abbietti ha ucciso Sargonia Dankha, 21, di origini irachene, naturalizzata svedese, sparita nel nulla nel primo pomeriggio del 13 novembre del 1995 a Linköping, in. Il cadavere non fu mai trovato e le autorità svedesi decisero di non procedere per omicidio. I parenti della giovane si rivolsero allora alle autorità giudiziarie italiane che riaprirono il caso fino al verdetto di ieri pomeriggio.