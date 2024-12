Romadailynews.it - Traffico Roma del 16-12-2024 ore 09:30

luce verde Lazio o saluto dalla redazione incolonnamenti perintenso sulla statale 2 Cassia tra Formello e la via Trionfale Verso il raccordo anulare Pontina file tra Castel di Decima e altri file a tratti sulla Cristoforo Colombo tra via Pindaro e via di Malafede è ancora altre file sulla via del mare tra Acilia e il Centro Giano verso la capitale file per un incidente sulla-fiumicino all’altezza del raccordo Sto andando versoin città aincidente sul grande raccordo anulare all’interno della galleria Cassia con il file in carreggiata interna tra Casal del Marmo fino al bivio per la Tiburtina incrociate stai andà al tre code a trattitra laFiumicino e la Tiburtina code anche sulla A24L’Aquila tra lunghezza e il raccordo e proseguendo sul tratto Urbano code tra Togliatti e la tangenziale est per incidente rallentamenti in via polense in corrispondenza di via di lunghezzina e code per lavori sulla Tiburtina all’altezza di Settecamini verso la capitale bene da Maria Barbara Taormina è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura del in collaborazione conCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità