Teo Mammucari torna a parlare della lite con Francesca Fagnani a Belve | Temo le donne forti ho sbagliato

TeoconTeocon: il comico e conduttore, che si era già scusato per l’accaduto, ha rivelato perché ha deciso di abbandonare lo studio durante l’intervista.Intervistato da Selvaggia Lucarelli per il Fatto Quotidiano, Teoha rivelato di essere un insicuro: “Credo parta da mia madre. Quando avevo tre anni e mezzo lei mi ha detto: ti porto alle giostre. E invece mi ha lasciato tre anni e mezzo in collegio. Per me questo abbandono è diventato insicurezza e poi diffidenza nei confronti delle. Il mio inconscio oggi si scontra con questo, almeno così la pensa il mio terapeuta. Poi non lo so. E dico ‘non so’ perché forse è un trauma di cui non mi sono mai liberato”.