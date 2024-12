Quotidiano.net - Tagli all’editoria. Ira dell’opposizione: "È una vergogna"

Qualcosa, timidamente, si muove. L’appello della Fieg, pubblicato ieri sui maggiori quotidiani italiani, ha svegliato buona parte. Il primo a spendersi è stato Matteo Renzi. "In una legge di bilancio che continua con i regali agli amici – attacca il leader di Italia viva – il governo Meloni umilia gli editori. Solidarietà piena alla Fieg". Il nodo è il (per ora) mancato sostegno nella Finanziaria alla stampa nazionale. Un settore fondamentale per la garanzia del pluralismo dell’informazione in un sistema democratico alle prese con una crisi storica. Difficoltà che hanno richiesto importanti investimenti delle aziende editoriali anche nel campo della transizione digitale, che tuttavia non sono ancora riusciti a garantire risultati economici in grado di invertire la rotta.