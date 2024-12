Linkiesta.it - Senza riforme, tra venticinque anni il Pil dell’Ue sarà uguale a oggi, dice Mario Draghi

Secondobisogna agire in fretta per contrastare il declino economico e sociale dell’Unione europea. Dal palco del Simposio annuale del Centre for Economic Policy Research (Cepr) di Parigi, l’ex presidente del Consiglio italiano ha delineato un quadro lucido e preoccupante lanciando un appello ai leader europei: se l’Ue continuerà a registrare il tasso medio di crescita della produttività del lavoro dal 2015, tral’economia avrà le stesse dimensioni di: «Un futuro di entrate fiscali stagnanti e di avanzi di bilancio per evitare che il rapporto debito/Pil aumenti». A preoccupare l’ex presidente della Banca centrale europea è il peso delle passività pensionistiche non finanziate nei ventisette Stati membri che oscillano tra il centocinquanta e il cinquecento per cento del Prodotto interno lordo.