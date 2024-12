Sport.quotidiano.net - Sant’Agostino non sfonda. Debuttano tre nuovi arrivi

Leggi su Sport.quotidiano.net

0 granamica 0 : Costantino, Armaroli, Roda, Cinelli, Di Bari, Iazzetta, Frignani, Pinca, Cazzadore, Corsi, Sarti. A disposizione: Piazzi, Anostini, Franchi, Ceneri, Bergami, Pellielo, Boreggio, Tassinari, Lupusor. All: Ricci GRANAMICA: Tartaruga, Mezzadri, Panzacchi, Caniato, Magagni, Garetti, Del Bianco, Baldazzi, Turrà, Betti, Khalil. A disposizione: Bonora, Fogacci, Mastellari, Avella, Sharaf, Avella, Longo, Badiali, Fabbri. All: Regno Arbitro: Stefano Grillo di Modena Ilnon va oltre il pareggio. Nell’undici titolare schierati i treacquisti, nel reparto difensivo ecco Armaroli e Cinelli, mentre a supportare la zona offensiva il giovane Corsi, ex primavera del Bologna. Si dovrà aspettare la prossima partita, invece, per vedere in campo l’ex Spal Laurenti.