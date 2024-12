Ilfattoquotidiano.it - Riparte la vertenza Volkswagen ma l’intesa è lontana e il rischio di nuovi scioperi concreto

Nuovo round di trattative tra azienda e sindacati nella complessa. Il gruppo automobilistico tedesco minaccia chiusure e 15mila esuberi, i lavoratori si dicono disponibili ad una temporanea riduzione dei salari per salvare siti e posti ma, per ora, un’intesa sembra moltoe ildi una escalation si fa più.“Facciamo appello alla responsabilità della dirigenza, affinché entri in un processo di negoziato che escluda la chiusura delle fabbriche, i licenziamenti di massa e gli attacchi alla buste paga. Il nostro obiettivo è ottenere sicurezza per i dipendenti e per le famiglie entro Natale. Se l’impresa non percorrerà questa strada, il piano di escalation di Ig Metall sarà implementato“, ha detto il leader del sindacato tedesco Ig Metall in Bassa Sassonia, Thorsten Groeger.