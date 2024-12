Quotidiano.net - Revolut lancia la succursale italiana: Iban italiano e 3 milioni di clienti entro il 2025

L'app finanziariapunta ancor più sul nostro paese dove conta di raggiungere i 3dia inizioladiBank Uab che sarà vigilata dalla Banca d'Italia e dalla Bce. In questo modo i nuoviriceveranno l'mentre quelli attuali potranno cambiare l'attualelituano, in quelloa partire dal gennaio. I depositi deicontinueranno a essere coperti fino a 100.000 euro dal Fondo di garanzia dei depositi della Banca di Lituania. Secondo Nicola Vicino, recentemente nominato general manager della, "questo passaggio rende ladiBank Uab in Italia una banca a tutti gli effetti nel Paese. Offrire un conto corrente con unfaciliterà le transazioni quotidiane.