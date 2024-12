Polpette di pollo al limone | veloci morbide e succulente

Leggi su Donnaup.it

Piacciono proprio a tutti, grandi e piccini, questediale dorate, croccanti e, profumatissime e aromatiche, si preparano in pochi minuti con ingredienti semplici e di facile reperibilità.Cuociono al volo e sono subito sulla tavola pronte a soddisfare il palato di tutti in famiglia. Leggere e saporite, andranno a ruba.Se così non fosse, possiamo sempre conservarle per due giorni al massimo in frigorifero, ben protette all’interno di un contenitore ermetico. Si manterranno umide e appaganti anche una volta riscaldate.Che ne dite di cucinare insieme anche queste delizie?dial: ingredienti e preparazionePer questa ricetta occorrono:650 gr di petto dimacinato1 uovo25 gr di parmigiano25 gr di pecorinoq.b. di latte100 ml di vino bianco1biologico40 gr di pangrattatosale e pepe1 ciuffetto di prezzemolo frescoolio extravergine di olivaCon queste dosi otterremo circa una decina di, pari a 6 porzioni.