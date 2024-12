Napolipiu.com - Neres, numeri da record e spunta Lavezzi. Conte ha un’idea per il brasiliano

L'esterno azzurro ha incantato al Bluenergy come il Pocho nel 2007. Il tecnico pensa a una soluzione a sorpresa quando rientrerà Kvara. La prestazione di David Neres contro l'Udinese ha fatto brillare gli occhi dei tifosi del Napoli. Come riporta il Corriere dello Sport, l'impatto del brasiliano è stato straordinario: "L'esterno schierato da Conte nella casella sinistra del tridente ha aperto un fronte destinato a non chiudersi molto facilmente". E il paragone con il passato fa sognare: "Tra progressione e numero di maglia indossato, Neres ha ricordato vagamente 'El Pocho' Lavezzi, che proprio a Udine iniziò a incantare in Serie A". Un accostamento che rievoca ricordi indimenticabili per i tifosi azzurri.