Mercati azionari europei in calo | Ftse Mib giù dello 043% spicca Tim con +56%

Quotidiano.net - Mercati azionari europei in calo: Ftse Mib giù dello 0,43%, spicca Tim con +5,6%

del Vecchio continente in generalenella settimana delle decisioni della Federal Reserve sui tassi, che saranno seguite da quelle della Banca d'Inghilterra e del Giappone: l'indiceMib in Piazza Affari ha concluso in0,43% a 34.740 punti e l'All share in ribasso0,44% a quota 36.955. La Borsa peggiore della giornata comunque è stata quella di Parigi, che ha chiuso in ribasso0,7%, con Londra negativa0,4%. In contrazione0,2% sia Francoforte sia Amsterdam, mentre Madrid si è mossa in leggera controtendenza con un rialzo finale0,2%. L'euro ha ondeggiato sulla parità a quota 1,05 contro il dollaro, con lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni in marginale aumento a 115 punti base e il rendimento del prodotto del Tesoro al 3,39%.