Marotta | L’Inter ambisce sempre al massimo Lautaro Martinez soffre per una cosa!

Giuseppesi è così pronunciato prima dell’inizio di Lazio-Inter, sfida valida per la sedicesima giornata di Serie A.LE DICHIARAZIONI – Così Giuseppea DAZN nel pre-partita di Lazio-Inter: «Credo che stasera sia soprattutto importante valutare la prestazione della squadra, perché siamo ancora in una fase interlocutoria. Non si deve parlare di squadre che vanno in fuga o di nuove pretendenti allo scudetto. I giocatori sono consapevoli del fatto che questa partita serva a dare risposte. Nel nostro DNA abbiamo l’obbligo di competere in tutte le competizioni nel migliore dei modi. Ciò significa arrivare in finale di Champions e vincere il campionato, poi se le altre saranno migliori di noi, ci toglieremo il cappello per complimentarci. Manon può che ambire al, è obbligatorio per noi pensarlo».