L’Unione europea e l’ipotesi del debito in comune le considerazioni del professor Draghi

La Banca d’Italia ha informato l’altro ieri, un venerdì freddo e umido, di una rettifica effettuata sulle stime di crescita del Paese per il 2025, purtroppo con il segno meno. Essa deriva da previsioni economiche e sociali che, certamente, agli italiani e non solo a loro, avrà provocato qualche reazione non proprio gradevole, specie se avevano finito da poco di mangiare e la digestione era già in corso. Il valore della riduzione, come è già successo altre volte anche per riposizionare variazioni positive, consiste in decimi di valore percentuale (0,5%). Se il contesto fosse sano, notizie del genere sarebbero accolte come “quisquilie e pinzillacchere”, per esprimersi con le parole di Totò. La stessa reazione non potrà verificarsi in una situazione come quella in cui versa il Paese oggi. Dai vari rapporti che arrivano alla lettura anche dei normali cittadini, appare chiaro che costoro resteranno delusi e non poco.