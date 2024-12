Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Bassoli perde l’uomo sul gol, Rao è in debito di ossigeno

GALEOTTI 6.il mezzo punto in più che avrebbero meritato, perché sul gol non domina uscendo la sua area piccola, e per i rinvii di piede poco felici: ma tra i pali fa bene. Deve crescere in padronanza del suo rettangolino. BRUSCAGIN 6. Fino al 95’ è tra i più bravi, poi lascia Tommasini ache. non c’è, si fa attrarre dal pallone, ed è 1-1. Quando Arena esce, è lui il regista difensivo e lo fa bene. ARENA 7. Sfiora il gol su corner e poi lo segna, e fanno 3. Bene anche dietro, ma per nonrlo ancora Dossena gli deve risparmiare la ripresa.5. SiTommasini sul gol. Errore importante, e anche abbastanza inedito per lui. CALAPAI 5,5. D’Ursi lo fa sudare parecchio. D’ORAZIO 6. Corre come un matto e serve ad Arena due occasioni su corner. Conosce il sacrificio.