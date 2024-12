Donnaup.it - La Torta Carpazi: il dolce facilissimo da fare perfetto per le grandi occasioni!

La: ildaper le!Siete alla ricerca di una ricetta straniera, da poter cucinare in casa vostra con l’uso di pochi ingredienti? Ecco come preparare una, davvero molto gustosa.La: ildaper le!Ingredienti:Per preparare una, vi serviranno:100 ml di acqua70 grammi di farina di tipo 0045 grammi di sale fino da cucina40 grammi di burro2 uova.Per il ripieno, avrete bisogno di:300 ml di latte fresco100 grammi di burro60 grammi di zucchero25 grammi di amido di maisQualche goccia di estratto di vanigliaUn uovo.Avrete bisogno anche di un po’ di zucchero a velo per decorare il vostro.Preparazione: l’impastoAll’interno di un pentolino, portare a bollore l’acqua, il burro e il sale.