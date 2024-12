Gqitalia.it - La dieta e l'allenamento per ottenere il fisico sovrannaturale di Aaron Taylor-Johnson in Kraven - Il cacciatore

Dopo avere ammiratoin- Il, una cosa è apparsa subito chiara: è diventato uno degli attori dalpiù definito di Hollywood, oltre a quello di Chris Hemsworth, ovviamente. L'attore britannico ha sfoggiato braccia enormi e un six-pack d'acciaio che senza alcun dubbio farà chiedere a molti come abbia fatto a ottenerli. Lui stesso si è preso la briga di spiegarlo.In un video promozionale del film, si è seduto insieme al suo nutrizionista, Nate Schmidt, e al personal trainer, David Kingsbury, per riassumere, in pochi minuti, la preparazione fisica necessaria all'interpretazione di un simile personaggio. Evidentemente non è stato affatto facile. L'attore ha descritto il processo come intenso: un lavoro che ha richiesto grande impegno, disciplina e dedizione.