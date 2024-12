Iodonna.it - La denuncia la commissione parlamentare Infanzia: dilaga la "cultura della dipendenza", l'attitudine ad affidarsi a quanto "promette qualcosa in più" per trovare un equilibrio.

Leggi su Iodonna.it

Fiorenza Sarzanini (foto di Carlo Furgeri Gilbert).Gioco d’azzardo, sport estremi, guida ad alta velocità, assunzione di droghe e alcol: c’è una tendenza sempre più marcata dei giovani allo sballo o comunque ad andare oltre i limiti.Laarriva dallaguidata dall’onorevole Maria Vittoria Brambilla che nella sua relazione annuale identifica quei comportamenti come “” e dedica un intero capitolo sottolineando «l’orientamento alla sostanza che dàin più». Tra i fenomeni identificati come maggiormente a rischio c’è lada internet che in alcuni casi può provocare “l’overdose da schermo”. Le variabili sono numerose: dalle relazioni virtuali che diventano ossessioni, all’eccessiva ricerca di informazioni sui social network fino al cybersesso.