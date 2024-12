Bergamonews.it - “Il valore di un dono”: il Natale solidale di Bcc Milano

Si ripete anche per il 2024 la campagnadi Bcc‘Ildi un‘ che permette ai Soci della Banca di rendersi parte attiva nel sostegno a realtà sociali in occasione del. Quest’anno la Banca contribuirà a sostenere un importante progetto de La Meridiana, cooperativa impegnata nella cura di anziani affetti da demenze attraverso progetti e approcci all’insegna dell’innovazione.Con l’aumento dell’aspettativa di vita degli italiani e, parimenti, la decrescita del tasso di natalità, oltre il 10% della popolazione nazionale ha più di 65 anni. Questo dato, di per sé positivo perché indice di una longevità superiore a quella di tanti Paesi con pari grado di sviluppo, cela tuttavia una grande criticità: una società anziana è più vulnerabile a quelle condizioni degenerative che vanno di pari passo con la sua senescenza.