Il ritiro dell’ex Juventus ha sorpreso tutti | la lettera d’addio è commovente!

Il giovane calciatore ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo: laha commosso. Dire addio ai propri sogni per fare i conti con la cruda realtà non è mai facile, fa parte del processo della vita che, volente o nolente, ti segna il cammino, indirizzandone il futuro. Simone Muratore, a soli 26 anni, ha dovuto mettere fine alle proprie ambizioni da calciatore a causa di un brutto male. L’ormai ex centrocampista ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo dopo aver debuttato in Serie A e in Champions League con la maglia della. La carriera calcistica di Simone Muratore ha cominciato ad avere una piega negativa tre anni fa, quando al 26enne venne diagnosticato un grave tumore al cervello (neurocitoma al ventricolo sinistro). “Pensavo che fosse uno stop temporaneo, ero abbastanza tranquillo.