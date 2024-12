Il governo si rimangia l’aumento degli stipendi dei ministri | Ritiriamo l’emendamento ma era giusto

Leggi su Open.online

Ilha deciso di ritirarealla manovra che proponeva di equiparare glidie sottosegretari non eletti in Parlamento a quelli che invece lo sono. Lo ha annunciato in serata il ministro della Difesa Guido Crosetto. «Abbiamo chiesto ai relatori di ritirareper evitare inutili polemiche. Quello che non sarebbe comprensibile per nessuna altra professione e cioè che due persone che fanno lo stesso lavoro, nella stessa organizzazione, abbiano trattamenti diversi, per chi fa politica deve essere messo in conto», ha detto Crosetto, tentando così di mettere la parola fine a una proposta che aveva provocato un vespaio di polemiche, diventando un boomerang per il, se approvato, avrebbe portato a un aumento di 7.193,11 euro delloo mensile per 17 componenti dell’attualea partire dal 2025 – tra diaria e rimborsi – senza contare 1.