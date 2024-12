Ilveggente.it - I pronostici di lunedì 16 dicembre: Serie A, Premier League, Super Lig turca

di16: ci sono i posticipi diA e, si gioca anche in Turchia e altri campionati minori.La sedicesima giornata diA si chiude questocon il posticipo tra Lazio e Inter. Simone Inzaghi si è spesso rivelato indigesto per la sua vecchia squadra negli ultimi precedenti, con l’Inter imbattuta da ben 4 partite con i biancocelesti. Stuzzica la quota relativa alla vittoria dei nerazzurri ma, considerando le pesanti assenze difensive dei campioni d’Italia la sensazione è che la Lazio possa mettere in grande difficoltà Lautaro Martinez e compagni in una gara da almeno una rete per parte.Idi16A,Lig(LaPresse) – IlVeggente.it Inil sorprendente Bournemouth non vuole smettere di sognare e ha le carte in regola per centrare un nuovo risultato positivo contro il deludente West Ham.