Grande Fratello Maxime Mbanda sta per entrare in Casa ma arrivano già le prime segnalazioni | Narcisista convinto e maleducato

Come da anticipazioni spoilerate nelle scorse ore, questa sera nelladelvarcherà la porta rossa, oltre alle due ex Vippone Stefania Orlando (LEGGI QUI il suo saluto ai fan prima dinella) ed Eva Grimaldi, anche, giovane rugbista della Nazionale Italiana nonché cavaliere del lavoro per meriti umanitari. Lo sportivo ha ricevuto l’onorificenza dal presidente Mattarella in virtù del suo volontariato durante l’emergenza COVID -19.Poco faha salutato i suoi follower attraverso una storia Instagram. Le sue parole prima dinel reality show di Alfonso Signorini:Vi prometto di rimanere me stesso nella buona e nella cattiva sorte. Da ora sono letteralmente nelle vostre mani.Molto amato dagli appassionati di Rugby,sta già facendo parlare di sé sui social per via di alcunearrivate di recente in direct a Deianira Marzano.