Quotidiano.net - “Gli agenti di polizia pestavano tutti. Io preso a calci in faccia”. La repressione delle proteste pro Ue in Georgia

Roma, 16 dicembre 2024 – David, questa la traduzione del suo nome dalno, ha 28 anni e nella vita traduce dall’inglese, soprattutto favole per bambini. Lo scorso 5 dicembre, una settimana dopo che il governo di Tblisi ha deciso di congelare l’avvio dei negoziati per l’ingresso dellanell’Unione Europea e nel Paese sono scoppiate nuovamente le, lalo ha buttato a terra a margine di unatante manifestazioni e picchiato in modo brutale, soprattutto in. Una triste eredità dell’epoca sovietica, secondo la quale una persona che porta i segnipercosse che ha ricevuto, è automaticamente un ammonimento pergli altri. David, quando è stato aggredito, di preciso? “Era lo scorso 5 dicembre. Mi trovavo in Besiki street, unastrade che partono dalla Rustaveli (il viale di Tbilisi centromanifestazioni, ndr).