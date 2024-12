Anteprima24.it - FOTO/ Nel ricordo di Mariantonietta la maglietta dell’inclusione

Tempo di lettura: 3 minuti“Neldi Maria Antonietta, il centro sociale di Candida si è riempito di affetto”.E’ con queste parole che Mariano e Giuseppe referenti della Scuola calcio A.S.D. United Soccer A.V descrivono le emozioni vissute nel giorno della presentazione dellaa lei dedicata.Una iniziativa fortemente voluta della famiglia Cutillo, da papà Giuseppe e mamma Rosa che nel dolore per la tragedia vissuta della perdita di una giovane figlia, cercano di trarre la forza anche per aiutare gli altri. I bambini in particolare, quelli più sfortunati o meglio, speciali, come amava chiamarlia testimonianza della sua grande sensibilità.Il centro sociale di Candida, location della presentazione, era gremito di persone, dal sindaco Fausto Picone a quello di Manocalzati Pasquale Tirone, ma anche tantissimi bambini che, dal grande gesto di solidarietà di Giuseppe e Rosa, potranno essere parte di tante attività a loro dedicate.