361magazine.com - È sempre Cartabianca, le anticipazioni di martedì 17 dicembre

Leggi su 361magazine.com

, ultimo appuntamento del 2024: gli ospiti e leDomani,17, in prima serata su Retequattro, ultimo appuntamento del 2024 con “È”, il programma Videonews di Bianca Berlinguer.Al centro della puntata il discorso del premier Giorgia Meloni dal palco di Atreju che ha toccato tutti i principali temi di attualità e riservato dure critiche all’opposizione e al sindacato. Intanto si attendono novità sulla questione Stellantis: il tavolo in agenda per domani porterà ad una svolta nei rapporti tra il governo e l’azienda? Inoltre, nuovi approfondimenti sulla morte di Ramy: giovedì è stato sentito Fares Bouzidi, il giovane che era alla guida della moto. Durante le due ore e mezza di interrogatorio, Fares ha fornito la sua versione dei fatti ribadendo che non ha perso il controllo dello scooter, ma che lui e Ramy sono stati urtati dalla volante.