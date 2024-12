Piperspettacoloitaliano.it - Don Matteo 14 anticipazioni ultima puntata del 19 dicembre 2024, trama episodio 10 “Resurrezione”

Leggi su Piperspettacoloitaliano.it

Siamo arrivati all’di Don14. Una stagione che ha vissuto enormi cambiamenti, tutto sommati ben accettati dai telespettatori con l’ingresso dei nuovi attori. L’10 si intitola “” e sarà ambientato nel giorno di Pasqua. Cosa succederà ai nostri protagonisti. A seguire, ledell’di Don14.Don14di giovedì 19Diego e Vittoria potrebbero avere finalmente una possibilità, se non fosse che Giulia, ormai consapevole dei sentimenti che prova per Diego, si unisce con un improbabile alleato per sabotare la nuova coppia. Il Colonnello Tommasi è stato aggredito ed è in pericolo di vita. Ma c’è di più: il luogo in cui Tommasi è stata ritrovato è legato a un evento importante del suo passato.