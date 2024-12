Biccy.it - Cristiano Malgioglio ha un tatuaggio su Lady Gaga in una zona particolare del corpo

ieri sera è stato ospite del tavolo di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa ed ha colto l’occasione per parlare, totalmente random, dei suoi tatuaggi. “Dovete sapere una cosa, io ho tre tatuaggi: uno sulla gamba destra, uno sulla schiena e uno sulla natica. Sulla gamba ho ildedicato a J.Lo, sulla schiena quello dedicato a Cher e sulla natica quello per“. Ovviamente non possiamo sapere se sia vero, ma la zia Malgy è la zia Malgy e si ama per questo.– Ho 3 tatuaggi. Uno è ildi Jlo Poi c’è Cher e poi basta.– Ma hai detto 3!– Ahhhh no no, c’èe i suoi tatuaggi a #CTCF pic.twitter.com/fbqk8249yW— Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) December 15, 2024Boh #CTCF pic.twitter.com/HFmcBzyRks— Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) December 15, 2024, il loro rapporto“Non è mia cugina, questa è una leggenda.