Tg24.sky.it - Calenzano, il deposito Eni fermo due mesi per la consulenza dei pm

Leggi su Tg24.sky.it

La procura di Prato ha assegnato 60 giorni di tempo ai consulenti incaricati di consegnare una relazione sulEni di(Firenze), dove una settimana fa una tremenda esplosione ha causato cinque morti e 26 feriti. La stessa Procura toscana che sta indagando sulle cause dell’incidente e sui motivi che avrebbero indotto la perdita che avrebbe poi determinato lo scoppio durante le operazioni di carico ha posto ilsotto sequestro: non è stato trovato esplosivo, quindi è stato escluso che l'esplosione sia da attribuire ad un possibile sabotaggio. In virtù del tempo che servirà per approfondire le indagini, dunque, l'impianto resterà sotto sequestro e rimangono interrotte tutte le attività di approvvigionamento, stoccaggio e distribuzione di carburanti e altri prodotti petroliferi gestiti.