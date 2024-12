Lanazione.it - Calcio. Eccellenza: tre sconfitte per le pisane

Pisa 16 dicembre 2024 – Ultima giornata del girone di andata da dimenticare per lein. Un pareggio interno e ben treper le nostre squadre. Si chiude il girone di andata con tre squadre nella griglia play-out. Il Cenaia non va oltre il pareggio al ‘Pennati’ contro la Massese. Vantaggio locale con Rossi, ma poi pareggia Romiti per gli ospiti (1 – 1). Cenaia quarto con venticinque punti, miglio pisana in classifica. Questo il tabellino. Cenaia: Baglini, Rossi, Solimano, Remorini (Puccini), Signorini, Puleo, Papini (Goretti), Quilici, Canessa (Ferretti), Neri F., Apolloni (Marcon). A disposizione Landucci, Bartolini, Di Bella, Cocucci, Pecchia . All. Sena Massese: Mariani, Bossini (Favret), Quilici, Cecilia (Brizzi), Andrei, Romiti, Bertipagani, Costanzo, Buffa, Anich, Bartolomei (Vignali).