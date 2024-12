Digital-news.it - Calcio, da domenica 5 Gennaio 2025 la Serie D in diretta GRATIS su Vivo Azzurro TV

Leggi su Digital-news.it

Ognila piattaforma OTT della FIGC, a partire dalla prima giornata di ritorno, trasmetterà live un match del campionato. Basterà scaricare la app, disponibile su App Store e Google Play Store (anche da Smart Tv) e registrarsi gratuitamente per accedere ai contenutiIl campionato d’Italia insulla piattaforma OTT della FIGCTv. LaD torna sui media mainstream grazie alla partnership tra la Lega Nazionale Dilettanti e la FIGC. Una gara in live streaming ognifino al termine della stagione, un’esperienza unica per valorizzare al massimo le qualità delespresso dai club della “quarta”.“Ringrazio il presidente della LND Giancarlo Abete per la disponibilità alla realizzazione di questo progetto ma soprattutto ringrazio la FIGC per l'ospitalità sulla piattaformae per il prestigio di poter trasmettere un evento settimanale dellaD unitamente a quelli delle Nazionali” – ha dichiarato il Coordinatore del Dipartimento Interregionale Luigi Barbiero.