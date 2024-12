Liberoquotidiano.it - Cagliari, uccide per errore amico mentre sono a caccia e si toglie la vita

, 16 dic. - (Adnkronos) - Due amici di 27 e 28 annistati trovati morti nelle campagne di Quartu Sant'Elena, nella Città metropolitana di. Erano impegnati in una battuta die, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, uno dei due avrebbe ucciso l'altro perper poirsi la. I due ragazzi ieri si erano allontanati a piedi da casa per andare are nella zona boschiva di Mela Murgia, ma non hanno più risposto ai telefonini. In serata è scattato l'allarme e la Prefettura diha attivato il piano provinciale per le ricerche. I cellulari accessi hanno permesso ai carabinieri d Burcei di individuare la loro posizione e stanotte, nella zona di Santu Lianu,riusciti a trovare i cadaveri dei due giovani. La causa della tragedia dovrebbe essere stato undi uno dei due ragazzi, che non aveva porto d'armi: avrebbe colpito l'alla nuca con una fucilata.