Bove parla dopo il malore | Ringrazio il mondo del calcio Comunità

Edoardoha scritto una lettera per ringraziare i tifosi, i colleghi professionisti e l’interodelper la vicinanza che hanno mostratoilda lui patito durante Fiorentina-Inter.IL MESSAGGIO – Edoardoha pubblicato sui social una lettera finalizzata a esprimere le proprie emozioni,quanto gli è accaduto in Fiorentina-Inter, e a sottolineare la sua gratificazione verso tutti coloro che gli sono stati vicini: «Ciao a tutti, in questi giorni difficili ho avuto modo di pensare molto. Seppur la condivisione sui social non sia nella mia natura, vorrei esternare un pensiero che mi ha colpito nel profondo. Lo spiacevole episodio avvenuto durante Fiorentina-Inter, mi ha dimostrato, ancor più di quanto pensassi, che ilè molto più di una partita, di un campionato, o di una carriera.