Andrea Orlando lascia il Parlamento | Continuo la battaglia in Liguria contro la destra arrogante

lascerà ilper continuare la sua «» in, dal Consiglio regionale. Lo ha annunciato lo stesso deputato del Pd, ex ministro nei governi Letta, Renzi, Gentiloni e Draghi e candidato presidente alle ultime Regionali proprio inè stato eletto nel 2022 da capolista del Pd nel collegio ligure e il suo percorso all’interno deldurava da 18 anni. A ottobre ha sfiorato la presidenza, perdendo di misuraMarco Bucci, candidato del centro. Come riportato da Repubblica, è la prima volta che un capolista rinuncia alpreferendo il proprio territorio. «Questa settimana mi dimetterò dalla carica di deputato per rimanere in consiglio regionale», ha annunciatosu Facebook. «È stata la prima idea che ho avuto all’indomani delle elezioni e tuttavia in molti, a partire dalla segretaria nazionale, mi hanno chiesto di riflettere, di pensare sull’opportunità di rimanere in, per dare un contributo importante allaa livello nazionale».