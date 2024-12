Quotidiano.net - "Anche in periferia prezzi fuori mercato"

BOLOGNA Un’altra area molto frequentata da chi cerca casa a Bologna è la zona Barca. Tuttavia, nonostante l’allontanamento dal centro, la situazione è invariata. Un monolocale, anzi, una stanza all’interno di un appartamento formato da quattro camere, arriva a costare 850 euro al mese. "Da persona adulta, questi sononormali? No. Una stanza singola a Bologna sta sui 600 euro al mese senza spese. Tuttavia, è chiaro che se si è in tre o in quattro la situazione cambia a livello di prezzo. Chi fa questo di mestiere ne tiene conto e valutache ci sia un periodo di vuoto, ovvero quando l’affittuario ci rimette le spese, in particolare quelle condominiali che arrivanoa oltre 3.500 euro all’anno". L’appartamento, disponibile da gennaio 2025 per studenti o giovani lavoratori, si sviluppa su ingresso con un corridoio alla cui sinistra si trovano le tre stanze singole e dall’altra parte la cucina abitabile e una quarta camera singola matrimoniale.