Bergamonews.it - Alberto Fabio Ambrosio chiude a Bergamo il Festival di letteratura del lavoro

Leggi su Bergamonews.it

Giovedì 19 dicembre sialla biblioteca Tiraboschi, alle 17.30, la sesta edizione di Produzione Ininterrotte, ildidelorganizzato dall’Associazione Crespi d’Adda.L’appuntamento è con, teologo domenicano, professore di Teologia e Storia delle religioni che presenta il suo libro Per una morale contemporanea. Critica della moda pura (Mimesis, 2024). Il libro intende porre le basi di una riflessione sulla moda, un tema, per l’autore, in grado di suscitare domande di natura etica e di natura morale. Se gli studi sulla moda eco-sostenibile sono ormai numerosi, la riflessione sull’etica e la moda, o ancora meglio sull’etica nella moda e della moda, è ancora agli inizi. Per tale motivocerca di dare avvio all’analisi di alcune delle principali problematiche etiche che il settore della moda comporta.