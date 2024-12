Iodonna.it - A "Domenica In", l'ex nuotatrice ha rivelato di aver avuto paura di rovinare il rapporto professionale con quello che sarebbe diventato suo marito

Federica Pellegrini si racconta aIn e parla della storia d’amore con l’attualeed ex allenatore Matteo Giunta: «Ilallenatore-atleta è unveramente sacro ed hai sempreche si rovini un equilibrio che invece deve essere il più sereno e più distaccato affettivamente, però unito nel momento del bisogno. Federica Pellegrini e Matteo Giunta guarda le foto Leggi anche › Federica Pellegrini e Matteo Giunta, la dedica per l’anniversario di nozze: «Due anni fa ho iniziato a credere alla magia» Quando ho capito di provare dei sentimenti per Matteo ed era il mio allenatore, hocomunquediche era il nostro grandissimoe lui ce l’aveva ancora più di me.