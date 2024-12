Ilgiorno.it - Viabilità valtellinese da rivedere: “Ponte del Passo, serve il raddoppio”. Tutte le criticità

Dubino, 15 dicembre 2024 – Ildelandrebbe raddoppiato e bisogna trovare una soluzione per un’alternativa alla galleria del Monte Piazzo.dellae lariana al centro dell’incontro, promosso dagli imprenditori della Bassa Valle e dell’Alto Lario col supporto organizzativo di Confartigianato Imprese Sondrio e Confindustria Lecco, tenutosi a Dubino. E occhi puntati principalmente su due snodi cruciali per la. Tanti i presenti in un incontro-confronto con le istituzioni per capire quali saranno le prospettive per lada e verso la Valle perché le statali 36 e 340 rappresentano percorsi cruciali per il flusso di merci e persone tra le province di Como, Lecco e Sondrio. Il grave incidente, con un camion che si è schiantato sul collegamento a fine novembre, ha riproposto il problema deldel