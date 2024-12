Notizie.com - Tempesta a Kerch in Crimea, allerta in Russia: petroliera spezzata in due parti

scattata indove lainha portato un’ondata di disastri. Tra le altre cose unaè statain due.Disastro con almeno un morto, da Mosca fanno sapere che c’è stata la pericolosa fuoriuscita di prodotti petroliferi. Cosa accadrà ora?ininin due(X Igor Sushko) Notizie.comLa Volgoneft 212 era unarussa di 136 metri con una capacità di 4200 tonnellate di prodotti petroliferi. Al momento dell’incidente c’erano a bordo 15 persone con la possibilità di vedere aumentare il numero delle vittime rispetto al morto di cui si parla in queste ore.Durante una manovra si èin due andando a riversare petrolio nello stretto di. Una seconda invece è stata danneggiata e almeno all’inizio sembrava alla deriva, non ci sono informazioni più precise in merito come riferisce il Ministero delle Emergenze di Mosca.