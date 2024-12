Ilgiorno.it - Strada franata a Realdino. Si cercano fondi

Il Comune pensa alla messa in sicurezza del costone franato in primavera partecipando a un bando per la messa in sicurezza. Si stanno valutando strade simili per ottenere le risorse necessarie a sistemare anche la scarpata e il relativo trattole a, chiuso oramai da cinque anni. Il Comune è in cerca di. Laè chiusa nell’area, lungo il fiume Lambro, dove la barriera in New Jersey blocca l’accesso al percorso verso la località Sette Gocce. Il crollo di un costone ha originato un contenzioso tra Comune e privato, definito a favore del privato secondo Tar e Consiglio di Stato. Il Comune di Carate Brianza ha partecipato al bando statale, che prevede la possibilità di assegnareper la realizzazione di opere, lavori, studi, monitoraggio finalizzati alla tutela pubblica per l’incolumità legata a fenomeni geologici e meteorologici.