Iltempo.it - "Si confronti con i genitori delle vittime": Salvini replica a Vasco Rossi

Ladi Matteoè arrivata nel corso del videocollegamento con Atreju, la kermesse organizzata da Fratelli d'Italia al Circo Massimo. L'argomento di scontro è il nuovo Codice della strada, che ieri il rocker ha criticato con un video lanciato sui social. "Ho visto cheha polemizzato. Io ho visto molti suoi concerti, mi piace molto come cantante", ha premesso il ministro dei Trasporti a un giorno dall'entrata in vigorenuove norme. "Lo invito a non a confrontarsi con la politica o con me, ma a farsi due chiacchiere con i troppiche hanno perso troppi figli per colpa di chi si è messo alla guida avendo utilizzandodroghe", ha aggiunto poco dopo il vicepremier. Quella alimentata dal cantautore è una polemica sterile, che non trova sostegno perché riguarda soprattutto i ragazzi e la loro salvaguardia.