Sport.quotidiano.net - Serie A1. Il Cp crolla in casa. Battuto 10-4 dal Lodi

Leggi su Sport.quotidiano.net

E’ un Cp Grosseto non in serata quello travolto inper 10-4 dal. Una sconfitta che complica le cose in ottica Coppa Italia. Dopo 1’18, per un fallo di Compagno, che trattiene irregolarmente Sillero, l’arbitro Galoppi concede un rigore che "Tonchi" De Oro mette alle spalle di Grimalt. Il vantaggio grossetano dura però solo un minuto e mezzo: Fernandez esce da dietro la porta e serve Compagno che batte Fongaro. Il Wasken firma il sorpasso dopo 9 minuti e mezzo di gioco: Compagno raccoglie un lancio dalla difesa e si lancia verso la porta, effettuato il tiro vincente, prima dell’arrivo del portiere biancorosso. Al 13’ per un fallo di Cabiddu in area, ilusufruisce di un rigore: Fongaro devia il tiro di Faccin, ma il giocatore giallorosso riprende e con un alza e schiaccia mette in rete il 3-1.