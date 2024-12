Lapresse.it - Serie A, Parma-Verona 2-3: pioggia di gol al Tardini

Ilsupera al ‘’ ilper 2-3 e ottiene tre punti pesanti in chiave salvezza. Nella gara valida per la 16ma giornata diA la squadra di Zanetti si porta in vantaggio con Coppola al 3? subendo il pareggio dei padroni di casa con Sohm al 19?, nella ripresa a segno Sarr al 57? e rete di Mosquera al 75?. Nel finale rete gialloblu ancora con Sohm per un ultimo assalto finale senza però trovare il pareggio. Gli scaligeri, reduci da quattro sconfitte consecutive salgono a 15 punti posizionandosi al quint’ultimo posto, raggiungendo proprio ilal secondo ko consecutivo dopo la sconfitta con l’Inter.