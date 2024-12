Lapresse.it - Riforma della Giustizia, Anm: “Lo scopo è indebolire Csm e magistratura”

L’Associazione nazionale magistrati contro il governo Meloni e lavoluta dal ministro Carlo Nordio. “Cosa altro occorre per accorgersi, proprio attraverso le incoerenze e le lacune di un testo affrettato, che il finenon può che essere colto tra le sue righe?”, ha detto il presidente dell’Anm Giuseppe Santalucia, parlando durante l’assemblea straordinaria che si tiene alla Cassazione.“Il fine, al di là di quanto si dichiara, è la frammentazione come strategia di indebolimento sia del Csm chesua esperienza associativa, non certo il rafforzamento del giudice, secondo le formule enfatiche del ‘giudice gigante’, del ‘potenziare notevolissimamente’ il suo ruolo e la sua figura, con cui il rappresentante del governo ha magnificato qualche giorno fa ladinnanzi all’assembleaCamera dei deputati”, ha aggiunto.