Quaranta dipendenti ora sono azionisti

FOLIGNOdiventanodella società. È successo alla UmbraGroup, dovecollaboratoridiventati ufficialmente. Alla presenza di Reno Ortolani, presidente del CdA di UmbraGroup, e Beatrice Baldaccini, vicepresidente, è stata apposta la firma di ciascun collaboratore nel registro dei soci dell’azienda. "Il senso di questa iniziativa non è soltanto quello di rendere i collaboratori partecipi della crescita del business dell’azienda in cui lavorano - commenta Reno Ortolani - ma anche quello di creare un senso di appartenenza, ancora più forte, alla Umbragroup. Da oggi tutti loro potranno dire di essere soci dell’azienda in cui lavorano. Complimenti a tutti". L’azionariato diffuso, alla Umbra, era nato nel 2008 e poi era stato ripetuto nel 2011. Con l’aggiunta dinuovi, proprio nel 2024, il totale dei collaboratori che possiedono azioni dell’azienda sale a settanta.