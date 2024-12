Ilrestodelcarlino.it - Pilastro, agenti aggrediti. Nei guai il fratello di un pusher

Aveva lanciato delle bottiglie addosso a due poliziotti della Squadra mobile, impegnati a identificare suo, Adam Kachouri. Era successo martedì pomeriggio in via Deledda, il giorno prima della retata della polizia che ha portato in carcere 22 spacciatori. Il ragazzo, un ventenne tunisino, era stato spalleggiato nell’aggressione ai poliziotti da altre quattro o cinque persone, poi fuggite all’arrivo delle altre pattuglie, chiamate dagliin difficoltà e dai cittadini del quartiere che avevano assistito alla brutta scena. Identificato nell’immediatezza, nei giorni scorsi l’uomo è stato denunciato per la resistenza a pubblico ufficiale, mentre sono al vaglio le posizioni degli altri partecipanti all’aggressione, che non avrebbero preso parte attivamente all’agguato, spalleggiando soltanto il compare, con l’obiettivo di evitare che glifacessero il loro lavoro, ossia controllassero Kachouri, tra l’altro tra i destinatari, nel giorno successivo, della misura in carcere.