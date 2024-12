Terzotemponapoli.com - Neres, Conte: “Gioca chi merita”

Davidieri sera ha avuto la sua grande chance. A causa dell’infortunio di Kvaratskhelia, è stato il brasiliano il titolare sull’out di attacco di sinistra. L’occasione è stata sfruttata alla meglio. L’edizione odierna de “La Repubblica” lo sottolinea e mette in guardia il georgiano infortunato interpretando le parole dia fine gara: nessuno può essere certo del posto tra i titolari. Di seguito quanto scrive il quotidiano.non ha fatto sentire la mancanza di KvaratskheliaCosì La Repubblica: “Merito pure dell’inafferrabile brasiliano, che non ha fatto sentire l’assenza dell’infortunato Kvaratskhelia e gli ha probabilmente portato via il posto tra i titolari.infatti è stato al 90’ categorico, proiettandosi subito sul futuro. «chiera già da un po’ che si stava guadagnando in allenamento maggiore attenzione».