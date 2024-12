Liberoquotidiano.it - Matteo Salvini sfida i giudici: "Bloccare gli irregolari dovere o reato?"

"Sarò, penso anche a nome vostro non solo a nome mio, a processo a Palermo e sarà il giorno della sentenza in cui scoprirò se aver bloccato gli sbarchi dei clandestini è stato un mio diritto e miooppure unche mi può comportare sei anni di carcere e un milione di euro di risarcimento danni ai poveri clandestini che ho turbato, fermi nel porto di Lampedusa. Ecco, io vado in quel tribunale a testa alta con orgoglio perché difendere i confini, la dignità, le leggi, l'onore di un Paese finché campo non potrà mai essere un." Così il ministro dei trasporti,, ad Atreju.Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev