LIVE Trento-Sada Cruzeiro Mondiale per club volley 2024 in DIRETTA | slitta l’inizio del match

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.38 Questo lo starting six del: Lucas, Matheus, Rodriguinho, Vaccari, Wallace, Otavio ed Alexandre (libero)18.37 Questo il sestetto con cuiinizierà la partita: Lavia, Flavio, Rychlicki, Sbertoli, Pellacani, Michieletto e Laurenzano (libero)18.36 Ci siamo!! È terminato il riscaldamento delle squadre. A breve la presentazione dei sestetti edel.18.33 È ancora in corso il riscaldamento dei giocatori. Le due squadre sono entrate dopo in campo a causa della lunghezza imprevista della finale per il terzo posto tra Sirjan e Civitanova.18.30 In semifinale ilha sconfitto la sorpresa del torneo, il Foolad Sirjan Iranian, in quattro set (25-23, 25-11, 23-25, 26-24).ha avuto la meglio nella seconda semifinale della Cucine Lube Civitanova: l’Itas ha vinto il derby per 25-20, 28-26, 25-19 grazie ad una grande prestazione difensiva e ad una perfetta gestione di Sbertoli di tutti i propri attaccanti.